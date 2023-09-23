«Не смотреть, как вокруг полыхают дома»: радист рассказал о самом страшном случае на передовой

На передовой нет ненужных специальностей. Среди тех, о ком не так часто пишут в прессе, оказались радисты. Хотя переоценить их важность трудно. Без своевременной связи подразделения не могут верно оценить обстановку и понять, как действовать дальше.

Наш собеседник по прозвищу Тертый как раз трудится радистом на передовой. И в условиях боя ему приходится рисковать не меньше, чем штурмовикам.

«В группе каждый знает, что делать. Особенно это важно, когда ВСУ обкладывают всем, чем можно, и на уточнения уже нет времени. Работать стараемся в укрытиях, но бывает, что налаживать связь с соседними подразделениями приходится на разных радиостанциях», — замечает Тертый, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мозг радиста должен, как компьютер, собирать воедино все данные и вовремя передавать огромный поток информации. Данные разведки, корректировки, обозначения целей, других подразделений, колонки цифр и разные позывные. И ничего перепутать или упустить нельзя.

«Однажды по нам начал прицельно отрабатывать танк. Он стрелял несколько часов к ряду, к нему присоединились минометы. В таких условиях голова уже не соображает ничего, уши натурально глохнут. К тому же связь из укрытия не проходила, надо было выбраться и передать информацию», — вспоминает боец СВО.

В такие моменты, конечно, страшно, признается солдат. Когда современная радиоаппаратура перестает работать, на смену приходят старые-добрые провода, «корды». Именно ими и удалось спастись, рассказывает Тертый.

«Пришлось вылезти и стараться не смотреть, как вокруг полыхают дома, а наши ребята кричат и отстреливаются от кружащих над ними дронов. Ничего, справились, передал, что было нужно, а скоро и помощь подошла», — улыбается радист.

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