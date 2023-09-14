«Вы ее не слушайте»: командир успокоил мать погибшего бойца СВО, которую донимала невестка

В списки погибших на СВО уже больше года назад попал 26-летний Алишер Ашуров. Молодой командир вырос в Алтайском крае и всю сознательную жизнь посвятил армии. Дома его ждали родители, братья, сестра, жена и двое детей.

Мама бойца Джамила рассказала, что с будущей супругой сын познакомился на службе. Она забеременела, а Ашуров позвонил своим: «Мама, у меня есть девушка».

«Отец сказал: «Только распишись, раз любишь ее». Они хотели принять ислам и приезжали ко мне с сыночком. Тогда у них был только старший Дамир. Спустя год родился и младший ребенок. Но ко мне его не привезли. Три года сына не было у меня дома, в отпуске он ездил куда-то отдыхать, но собирался к нам», — отметила Ашурова.

Но восьмого марта Алишера забрали на СВО — за месяц до окончания контракта. Все это время он не выходил на связь, а потом сообщил, что он «на полигоне».

«Я говорю: «Сынок, что-то ты простыл, наверное». Его голос был таким хриплым. Но он все отрицал, а восьмого мая, накануне гибели, Алишер позвонил: «Я скоро пойду в отпуск. Как я соскучился по вам!» Я спрашивала, зачем он пошел на фронт, а сын отвечал: «Если я не буду охранять Родину, то кто это будет делать?» — всхлипнула Джамила, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парень любил свою супругу. Но с невесткой Джамила после гибели сына общаться перестала. Обе были на нервах.

«Она меня с ума сводила. Каждый день названивала мне: говорила, что Алишера нашли то без головы, то без ног. Врала постоянно. У меня голова шла кругом. Потом мне командир сказал: «Вы ее не слушайте, от него ничего не осталось, он сгорел совсем». Теперь жена Алишера вышла замуж второй раз», — сокрушается Джамила.

О том, что произошло с Алишером Ашуровым, читайте в нашем материале.