Не спасать, а выбрасывать: миколог предупредил о рисках червивых грибов

Многие грибники, особенно начинающие, жалеют выбрасывать старые и червивые экземпляры и срезают все подряд. Однако ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с REGIONS предупредил: такая «экономия» может обернуться серьезным отравлением.

Грибы — это белковый продукт, который начинает портиться практически сразу после сбора. Особую опасность представляют старые, дряблые и червивые экземпляры. Даже если они выглядят «почти нормально», внутри уже запущены процессы разложения.

«Старые, сильно червивые, дряблые грибы с признаками плесени или гнилости лучше не рвать — можно отравиться», — предупредил Максим Дьяков.

Эксперт предостерегает от попыток «реанимировать» поврежденные грибы путем срезания испорченных участков. Продукты распада уже проникли в ткань, и удаление видимой части проблему не решает. Единственное верное решение — выбросить такой экземпляр целиком, не рискуя здоровьем семьи.

Даже свежесобранные грибы требуют незамедлительной обработки. Эксперт настаивает: переработка должна начинаться сразу по возвращении домой. Бланширование или варка — оптимальный способ остановить разрушительные процессы.

«Как только пришли — надо сразу переработать, лучше пробланшировать. Грибы, когда их срывают, начинают быстро портиться. Поскольку это белковая субстанция, продукты распада бывают очень нехорошие», — объяснил эксперт.

Оставлять урожай на несколько часов или до утра — рискованно. Идеальный сценарий — чистка и приготовление в день сбора.

Нынешний сезон, по словам эксперта, стартовал аномально рано — белые и лисички появились уже в конце мая. Первая волна постепенно сходит на нет. Следующий грибной период ожидается не ранее чем через три недели — при условии дождей и теплой погоды. Тогда стоит ждать подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, ранние белые и летние опята.