ЕС превратился в апологета войны и прилагает все силы, чтобы создать препятствия для диалога между РФ и США по Украине. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, ЕС изменился в более негативную сторону после прихода к власти главы Штатов Дональда Трампа, политика которого среди прочего направлена на мирное завершение продолжающегося на Украине противостояния.

«Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине», — сказал Небензя.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, каким именно образом киевский режим Владимира Зеленского пытается добиться от Соединенных Штатов Америки гарантий безопасности для Украины.