Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским добивается от США применения ядерного оружия против РФ в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По мнению главы ведомства, таким образом Киев ставит перед Вашингтоном свой ультиматум.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», — сказал Лавров.

Заявление министра прозвучало на фоне недавнего обращения к нации президента Франции Эммануэля Макрона, который всерьез заговорил о применении ядерных боеголовок, имеющихся в арсенале Парижа, против Москвы. Французский лидер также назвал Россию угрозой для безопасности Европы.

Кроме того, после словесного конфликта в Белом доме 28 февраля, в ходе которого президент США Дональд Трамп публичного отчитал Зеленского за отсутствие желания урегулировать военный конфликт, сооснователь «Монобанка» Олег Гороховский начал собирать деньги на «ядерку».

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в 2035 году произойдет третья мировая война с применением ядерного оружия.