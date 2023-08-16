«Ничего не боялся»: молодой танкист отказался идти в отпуск, чтобы исполнить долг перед Родиной

Человек долга и чести — так можно охарактеризовать молодого ефрейтора Михаила Третьякова. Парень, который с детства мечтал стать танкистом, пойти по стопам прадедов, отправился на СВО и отказался возвращаться до конца контракта.

В последнем телефонном разговоре, когда 24-летний Михаил уже был на СВО, он обсуждал с матерью Лилией свой рапорт об увольнении. Многие сослуживцы Третьякова ходили в отпуск и даже не по одному разу, а Михаил не хотел. Он говорил: «Я не пойду сейчас в отпуск. Вот дослужу, как полагается, а уже потом и отдохну».

«У него должен был быть отпуск и как раз конец контракта. Он уже устал», — говорит Третьякова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Маме боец толком ничего не рассказывал. Ограничивался скупыми фразами: «Все хорошо. Все отлично». Единственное, что говорил, что очень утомился. В голове у Михаила была грядущая свадьба. Он планировал жениться на своей девушке Алене, а потом пойти поступать в военное училище на командира. Но этому не суждено было сбыться — молодой боец погиб в танке в ДНР под Золотаревкой.

«Миша был на передовой и не сбежал. Наверное, в этом и есть его героизм и его смелость. Он не предатель. Миша ничего не боялся в отличие от меня. Если я начинаю представлять, что они там испытывали, как уставшие жили в танках по полгода и больше, постоянно в напряжении, мне становится очень страшно», — делится Лилия.

О том, каким рос Михаил Третьяков, и как прошел последний день его жизни, читайте в нашем материале.