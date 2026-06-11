Никакого риса: физик назвал главную ошибку утопивших телефон в воде

Телефон упал в воду? Главное — не паниковать и не следовать народным советам. Старший преподаватель кафедры физики РТУ МИРЭА Николай Зенченко в беседе с RT предупреждает: пресловутый рис не вытянет влагу из современного смартфона, а только забьет разъемы пылью. Эксперт рассказал, как правильно действовать, чтобы увеличить шансы на спасение устройства.

Летний отпуск, поездка на речку или просто день на пляже — для электроники это настоящая зона боевых действий. Телефону угрожают сразу две напасти. Первая и очевидная — вода. Вторая, о которой реже задумываются, — песок. Он царапает поверхности, забивается в динамики, кнопки и разъемы, а в паре с влагой запускает механизм коррозии и механических повреждений. Самое важное, что нужно знать: рис — это не решение проблемы. Зенченко категорически против этого популярного совета.

«Рис не способен эффективно вытянуть влагу из внутренних полостей современного смартфона, зато рисовая пыль и мелкие крошки могут попасть в разъем зарядки, динамики и микрофоны. Такой способ создает ложное ощущение, что проблема решена, хотя влага и соли могут продолжать разрушать контакты внутри устройства», — подчеркнул он.

Хуже того, такой способ создает ложное ощущение безопасности. Владельцу кажется, что проблема решена, а в это время вода и растворенные в ней соли продолжают разрушать контакты изнутри.

Главное правило после попадания телефона в воду — как можно быстрее прекратить подачу питания. Если устройство включено, его нужно немедленно выключить. И никаких «проверок»: не нажимать кнопки, не подключать зарядку, не пытаться увидеть, работает ли экран.

Вода, особенно соленая (морская), хлорированная (из бассейна) или даже просто грязная (из лужи), резко повышает риск короткого замыкания. Даже если телефон продолжает работать сразу после утопления, повреждения могут проявиться спустя дни или недели, когда начнется коррозия.

Эксперт рекомендует следующий алгоритм:

Снять чехол.

Извлечь лоток с сим-картой и карту памяти (если она есть).

Извлечь аккумулятор (только в старых моделях со съемной крышкой). У современных смартфонов батарея несъемная, поэтому самостоятельно лезть внутрь без опыта не стоит — это грозит повреждением шлейфов, дисплея или уплотнителей.

Аккуратно убрать видимую влагу с корпуса мягкой безворсовой тканью или бумажным полотенцем.

Удалить песок с корпуса перед протиркой. Важно не тереть, если на поверхности есть песок: сначала убираются твердые частицы, иначе они оставят глубокие царапины.

Разъемы, динамики и микрофоны нельзя чистить с силой. Лучший способ — подержать телефон портами вниз и слегка постучать им о ладонь, чтобы капли вытекли самостоятельно.

Для сушки выключенный телефон нужно положить в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Можно направить на него поток воздуха от обычного вентилятора комнатной температуры. Ждать придется долго — не менее 24-48 часов. Но и это не гарантирует полного удаления влаги из внутренних полостей.

Чего точно нельзя делать, так это использовать микроволновую печь, духовку, батарею отопления или строительный фен. Даже горячий поток обычного фена запрещен.

Если телефон упал не в пресную воду, а в морскую, бассейн, лужу, сок, вино или любую другую загрязненную жидкость, одной сушки недостаточно. После испарения воды на плате останутся соли, сахар, хлориды и другие примеси. Они продолжат разрушать электронику, даже если снаружи все выглядит сухим.

В таких случаях Зенченко советует не ждать, а как можно скорее обратиться в сервисный центр. Специалисты разберут устройство, отключат аккумулятор, осмотрят плату и при необходимости очистят ее специальными средствами. Ультразвуковая чистка применяется только к отдельным снятым платам, но не ко всему телефону целиком.