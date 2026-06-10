Никакой химии: фуд-блогер раскрыл секрет идеального шашлыка

Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ рассказал, как отличить хорошее мясо для шашлыка от подозрительного, почему не стоит усложнять маринад и как понять на ощупь, что блюдо готово.

Сезон шашлыков в разгаре, но даже опытные любители пикников ошибаются с выбором мяса. Георгий Бекин, известный ресторанный критик, стал героем свежего выпуска SHOT ПРОВЕРКИ и разложил по полочкам все этапы подготовки идеального шашлыка.

Как выбрать мясо без ошибок

Первый шаг к успешному обеду на природе начинается еще в магазине или на рынке. Бекин советует обращать внимание на три главных признака качественного куска:

жир должен быть белым, без желтизны;

само мясо — равномерного красного цвета;

никакой слизи и посторонних запахов.

Хороший кусок выглядит аккуратно сформированным, с четкими краями и без заветренных корочек. Если мясо темное, липкое или пахнет кислым — от покупки лучше отказаться.

Маринад: чем проще, тем лучше

Фуд-блогер предупреждает: не стоит превращать маринад в химическую лабораторию. Для настоящего шашлыка достаточно репчатого лука, соли и черного перца. Иногда можно добавить немного уксуса — но без фанатизма.

Оптимальное время маринования — около суток. За это время мясо пропитывается, но не теряет структуру. Дольше держать не стоит: волокна могут стать рыхлыми.

Главные правила жарки

Когда мясо замариновано, наступает ответственный этап — приготовление на углях. Бекин обращает внимание на типичную ошибку: куски насаживают на шампур слишком плотно, впритык друг к другу. Так нельзя. Между кусками должно оставаться небольшое пространство, чтобы горячий воздух циркулировал и шашлык прожаривался равномерно.

А как понять, что мясо готово, не разрезая каждый кусок? Эксперт предлагает простой тест на упругость. Нужно соединить большой и указательный пальцы в «щепотку» и потрогать основание большого пальца. Оно будет упругим. Таким же должно быть готовое мясо на шампуре.

Чем опасен готовый маринад

Ведущая SHOT ПРОВЕРКИ Анастасия Луговская напомнила о скрытых рисках. Покупка уже замаринованного мяса — это лотерея. Если в составе длинный список ингредиентов, много специй, ароматизаторов и пищевых добавок, это тревожный сигнал.

Иногда производители или продавцы с помощью обильного маринада пытаются скрыть несвежесть исходного продукта. Запах, цвет и текстура под слоем приправ и уксуса уже не так очевидны. Поэтому эксперты советуют мариновать мясо самостоятельно — так можно быть уверенным в качестве.

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