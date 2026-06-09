Шашлык, окрошка и вода: диетолог перечислила правила питания в жару

Лето — это не только солнце и отпуск, но и серьезный вызов для пищевого поведения. Диетолог Нурия Дианова (АНО НИЦ «Здоровое питание») в интервью Общественной Службе Новостей объяснила, почему в жару мы рискуем здоровьем, даже когда кажется, что едим меньше.

Днем аппетит пропадает, многие пропускают обед, а к вечеру накатывает зверский голод — и человек сметает все подряд. Это, по словам врача, прямой путь к перееданию, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с ЖКТ и даже раннему старению. Добавьте сюда традиционные шашлыки, алкоголь, квас и сладкую газировку — и коктейль готов. Особый бич — сладкие напитки. Они не утоляют жажду, зато отлично подкармливают метаболический синдром.

Медик пояснила, что первое и главное — вода. Не меньше двух литров в день, а точнее — 30–40 мл на килограмм массы. Если долго на улице — еще больше. Пьем равномерно, не залпом. Можно травяные чаи, компоты без сахара, минералку, шиповник. Второе — не пропускать приемы пищи. Не лезет горячий обед? Замените его легким перекусом (фрукты, орехи) или холодными блюдами: окрошка (без колбасы и сладкого кваса, с постным мясом и на кефире), гаспачо, тюря, хумус. Классический суп не нужен — главное, чтобы было сбалансированно.

По ее мнению, третье — делаем ставку на легкую негорячую еду. Овощи, фрукты, зелень, ягоды: по правилу здоровой тарелки 150–200 граммов в каждый прием. Кисломолочка, нежирный творог, несоленый сыр. Но будьте внимательны со сроками годности — в жару отравиться проще простого. Жирное, жареное, уличное и тяжелое — под строгий запрет, иначе обострение ЖКТ не заставит себя ждать. А что с шашлыками? Идеально готовить их днем, когда тяжелая пища усваивается лучше. Но если уж вечером — берите нежирную птицу, рыбу, морепродукты или растительные альтернативы мясу. Минимум алкоголя и соленых закусок. И помните: лето — это уникальное время растительного разнообразия. Не упустите его.

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