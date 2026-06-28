«Никто не ставил подписей»: Путин рассказал о переговорах в Анкоридже и компромиссах с США
Путин: в Анкоридже не было подписей, но обсуждались компромиссы по Украине
На саммите в Анкоридже Россия и США обсуждали возможности завершения конфликта на Украине, при этом никаких документов не подписывалось. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.
«Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам», — сказал он.
Путин также отметил, что США просили Россию пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
«Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками», — пояснил президент.
Глава государства подчеркнул, что «так называемый дух Анкориджа не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей». При этом он добавил, что Россия, подумав, согласилась на предложенные компромиссы.