Нижегородский священник призвал отказаться от Хеллоуина и вспомнить свои традиции

Настоятель храма святого Феодора Стратилата в Нижнем Новгороде отец Николай Дубинин рекомендовал жителям города не участвовать в праздновании Хеллоуина. Об этом он сообщил в комментарии изданию NewsNN .

Священник напомнил, что традиции Хеллоуина берут начало в кельтском празднике Самайн. В этот день, по древним представлениям, духи умерших могли появляться среди живых, а люди надевали маски, чтобы отогнать их. Позднее католическая церковь ввела День всех святых, однако атрибуты древнего обряда сохранились.

Дубинин отметил, что церковь призывает относиться к теме смерти с уважением и не превращать ее в элемент развлечения. Он подчеркнул, что даже в игровой форме подобные действия могут искажать восприятие важных духовных тем.

Священнослужитель добавил, что не стоит автоматически перенимать западные культурные традиции. По его словам, важнее уделять внимание собственным обычаям и истории.

