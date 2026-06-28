НЛО над Вашингтоном, обломки в России и новый доклад Пентагона: дайджест недели

За неделю с 22 по 28 июня 2026 года в теме НЛО произошло сразу несколько значимых событий — от нового расследования Пентагона до сенсационной находки аудиозаписи 1952 года. Рассказываем о главном.

Пентагон создает новую целевую группу

Пентагон объявил о создании новой оперативной группы по расследованию наблюдений НЛО, которая будет действовать под эгидой ВМС США. Как пояснила официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, основная задача подразделения — «обнаруживать, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные феномены (UAP), которые могут представлять угрозу национальной безопасности США».

При этом в Пентагоне подчеркнули, что главная цель — не поиски «зеленых человечков», а защита от потенциальных технологий противников, прежде всего Китая и России.

Новая группа придет на смену предыдущим структурам, включая целевую группу, созданную в 2020 году, и станет частью системного подхода Пентагона к проблеме UAP.

Найдена пленка о «вторжении в Вашингтон» 1952 года

Одна из самых громких новостей недели — обнаружение аудиозаписи секретного брифинга ВВС США о знаменитой серии наблюдений НЛО над Вашингтоном в 1952 году.

Как сообщил на форуме по раскрытию информации 25 июня конгрессмен Эрик Берлисон, запись хранится в MIT Lincoln Laboratory, и руководство лаборатории согласилось передать материал. Исполнительный директор Disclosure Foundation Джордан Флауэрс пояснил, что речь идет о катушечной аудиозаписи, на которой зафиксирован брифинг между офицерами ВВС и учеными.

События июля 1952 года, когда над столицей США на радарах и в небе наблюдали множество неопознанных объектов, стали одним из самых известных эпизодов в истории уфологии. Военные поднимали истребители, но перехватить объекты не удалось. Тогда ВВС объяснили все погодными аномалиями.

По словам Флауэрса, существование этой записи доказывает, что «правительство серьезно относилось к этим вопросам как минимум 70, а то и 80 лет».

Первые за полвека публичные слушания в Конгрессе

На этой неделе также состоялись первые за более чем 50 лет открытые слушания в Конгрессе США по проблеме НЛО. Высокопоставленные представители разведки и Пентагона дали показания перед подкомитетом по разведке Палаты представителей.

Слушания стали продолжением отчета, опубликованного годом ранее, в котором документировалось более 140 случаев наблюдений UAP военными пилотами с 2004 года. Тогда не было найдено доказательств инопланетного происхождения объектов, но отмечалось, что они демонстрируют скорость и маневренность, превышающие известные авиационные технологии.

Председатель комитета Адам Шифф заявил: «Американский народ заслуживает полной прозрачности». При этом официальные лица по-прежнему не исключают ни одного варианта происхождения UAP — от секретных разработок США до технологий Китая или России, а также внеземного происхождения.

НЛО над Камчаткой

Не осталась без внимания и Россия. 28 июня житель Усть-Камчатского округа снял на видео неопознанный летающий объект, пролетевший над сопками на небольшой высоте.

Автор записи отметил, что звука двигателей слышно не было, а форма и фары объекта не похожи ни на один из известных самолетов. «Я таких самолетов с такими фарами никогда не видел», — говорит очевидец. Что именно пролетело над Камчаткой, остается загадкой.

Итоги недели

Неделя с 22 по 28 июня 2026 года показала: тема НЛО окончательно перешла из разряда конспирологии в плоскость большой политики и системных расследований. Пентагон создает новые структуры, Конгресс проводит публичные слушания, а рассекреченные архивы продолжают открывать новые детали событий многолетней давности.

При этом официальные выводы остаются осторожными: доказательств внеземного происхождения НЛО по-прежнему нет, но и полностью исключить эту версию никто не готов.