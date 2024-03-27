Новую технологию для ГИА тестируют в Подмосковье

В Подмосковье тестируют новое программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) девятиклассников, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Участие в апробации нового технологического решения принимают пятьдесят семь школ — по одной от каждого муниципалитета региона.

Программное обеспечение разработал Федеральный центр тестирования. Его инновация заключается в том, что теперь материалы для экзаменов будут печатать и сканировать прямо на месте проведения ГИА.

В ведомстве добавили, что такие меры сделают государственную итоговую аттестацию более объективной. Также они позволят сократить расходы на проведение ГИА и обеспечить безопасность информации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к новому учебному году в Подмосковье капитально отремонтируют свыше сорока школ.