Потерял связь с реальностью: появились новые детали инцидента с брошенным об пол мальчиком в Шереметьево

Гражданин Белоруссии, бросивший двухлетнего мальчика об пол в Шереметьево, перед этим употребил запрещенные вещества и выпил три бутылки виски. Об этом стало известно Mash.

По информации телеграм-канала, наличие алкоголя и наркотических веществ в организме задержанного полностью исказили его восприятие реальности.

Напомним, ночью 23 июня мужчина подошел к двухлетнему мальчику в аэропорту и неожиданно бросил его на пол с высоты собственного роста. Ребенок с перелом позвоночника и черепа находится в больнице в коме.

На первых кадрах допроса мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка — на видео видео, как он находится в неадекватном состоянии. На новых кадрах допроса белорус уже сознательно рассказал, что совершил преступление, находясь под воздействием наркотических веществ.

По данным Mash, мужчина прибыл в Москву из Каира, где месяц работал монтажником металлоконструкций. После завершения работы но отправился к семье в Белоруссию, однако перед этим решил устроить себе «праздник» — употребить запрещенные вещества и запить их алкоголем.

Следственные органы ходатайствуют в суде об аресте подозреваемого. Накануне ему предъявили обвинение. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что семья пострадавшего от нападения неадекватного мужчины в Шереметьево летела из Ирана.