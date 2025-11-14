Новый сквер в Дубне: власти и жители вместе определяют, каким будет современное общественное пространство

В микрорайоне Черная Речка в Дубне прошла выездная встреча жителей с представителями городской администрации. Главной темой стало благоустройство пустыря на улице Московской — территорию площадью около 0,7 га планируют преобразовать в современный сквер.

Проект предусматривает создание детских зон, удобных пешеходных маршрутов, освещения, лавочек, озеленения и условий для маломобильных граждан. Жители инициативу поддержали и предложили ориентироваться на удачные решения, реализованные ранее в других дворах города.

Работы запланированы на 2026 год. Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что обсуждение деталей продолжится зимой, а все предложения горожан взяты в работу. Помимо сквера, участники встречи затронули вопросы ЖКХ, жилищного строительства и работы городской инфраструктуры.