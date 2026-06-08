«Однушка» как старт: риелтор объяснила популярность малогабаритного жилья в Подмосковье

Несмотря на изменения на рынке недвижимости, спрос на однокомнатные квартиры в Подмосковье сохраняется. Около 60-70% покупателей приходят с запросом именно на такой формат жилья. О причинах популярности «однушек» и о том, какие квартиры сегодня выбирают жители региона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Роза Девятова.

По словам Розы Девятовой, выбор квартиры во многом зависит от бюджета. При ограниченных средствах покупатели берут наиболее доступный вариант. При более высоких доходах внимание смещается в сторону жилья с готовой отделкой и мебелью.

Почему «однушки» быстрее продаются?

Однокомнатные квартиры остаются самым ликвидным сегментом. Их проще приобрести и легче продать в будущем. При покупке в хорошем районе и доме стоимость со временем растет, что позволяет выгодно перепродать объект.

Молодежь выбирает такой формат как первый шаг к собственному жилью. Пока нет семьи и есть ограничения в деньгах, покупка «однушки» становится вложением на будущее. При расширении семьи жилье продают, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру, доплатив разницу. Также «однушки» востребованы на рынке аренды, что делает их привлекательными для инвесторов.

Как выбрать этаж и учесть все нюансы при покупке, читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».