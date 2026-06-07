Инвестиция в будущее: почему 70% жителей Подмосковья покупают однокомнатные квартиры

Несмотря на изменения на рынке недвижимости, спрос на однокомнатные квартиры сохраняется как среди молодых покупателей, так и среди инвесторов. О причинах популярности «однушек» и о том, какие квартиры сегодня выбирают жители региона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Роза Девятова.

По мнению Розы Девятовой, однокомнатные квартиры сегодня чаще всего становятся первым выбором покупателей на рынке недвижимости. Около 60—70% клиентов приходят с запросом именно на такой формат жилья. Выбор квартиры во многом зависит от бюджета: при ограниченных средствах покупатели берут наиболее доступный вариант, а при более высоких доходах чаще обращают внимание на квартиры с готовой отделкой и мебелью.

Почему однокомнатные квартиры быстрее продаются?

Однокомнатные квартиры остаются наиболее ликвидным сегментом жилья. Их проще приобрести и легче продать в будущем, поэтому многие рассматривают их как инвестицию. Эксперт выделила, что при покупке квартиры в хорошем районе и доме ее стоимость со временем, как правило, растет, что позволяет выгодно перепродать объект.

По словам специалиста, такие квартиры часто покупает молодежь — как первый шаг к собственному жилью.

«Пока семьи нет и есть ограничения в деньгах, молодежь выбирает покупку однокомнатной квартиры как вложение на будущее. При расширении семьи жилье нередко продают, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру, доплатив разницу», — отметила Девятова.

Также однокомнатные квартиры востребованы на рынке аренды, что делает их привлекательными для приобретения инвесторами.

Как выбрать этаж?

Отдельным фактором при покупке остается этажность. Первый этаж чаще рассматривают покупатели с ограниченным бюджетом, а также те, кто планирует использовать помещение под коммерцию или сдачу в аренду. В домах небольшой этажности первый и последний этажи пользуются меньшим спросом. В многоэтажных зданиях наиболее востребованными остаются квартиры на средних этажах, тогда как верхние чаще выбирают по индивидуальным предпочтениям.

Таким образом, спрос на однокомнатные квартиры в Подмосковье остается стабильным и продолжает удерживаться на высоком уровне, несмотря на колебания рынка. Ранее эксперты рассказали, почему молодежь отказывается от ремонта ради своей квартиры.