Около ста ветеранов войны получили выплату к Дню Победы в Рязанской области

Почти сто ветеранов Великой Отечественной войны в Рязанской области получили надбавки к пенсии в честь 9 Мая. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что сумма выплаты составила 10 тыс. рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с прочими выплатами.

Отмечается, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно принимал участие в событиях тех лет.

Ранее сообщалось, что выплаты также получили примерно 200 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Нижегородской области, и более 22 тыс. ветеранов в Подмосковье.