Около 200 ветеранов войны в Нижегородской области получили выплату ко Дню Победы

Почти 200 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Нижегородской области, получили выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что ежегодная единовременная выплата ветеранам к 9 Мая составляет 10 тыс. рублей. Она положена инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны, включая военнослужащих, партизан, защитников Ленинграда, разведчиков и участников подпольных организаций.

Подчеркивается, что у них есть право на получение данной выплаты имеют вне зависимости от местожительства, денежные средства начисляются вместе с пенсией в апреле.