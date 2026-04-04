Опасная одежда для детей: какие ткани лучше обходить стороной

При выборе детской одежды важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав ткани. Как рассказала « Газете.Ru » эксперт Ирина Яхина, некоторые материалы могут негативно влиять на кожу и самочувствие ребенка.

В список нежелательных попали синтетические ткани — полиэстер, акрил и нейлон. Они плохо пропускают воздух и создают «парниковый эффект», что может вызывать раздражение и потницу. Также стоит осторожно относиться к одежде с водо- и грязеотталкивающими пропитками, агрессивными красителями, жесткими покрытиями (ПВХ, полиуретан) и антибактериальными добавками без подтвержденной безопасности.

Причина — в особенностях детского организма: кожа у детей более чувствительная, а терморегуляция еще не полностью сформирована. Поэтому такие материалы могут провоцировать аллергию, зуд и дерматит.

Оптимальный выбор — натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть мериноса, а также сертифицированные безопасные материалы. При этом небольшое добавление синтетики допустимо, если одежда не контактирует напрямую с кожей или используется по назначению.

