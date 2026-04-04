Какие деревья можно спилить без проблем: дачникам дали разъяснение

Дачники могут самостоятельно вырубать деревья на своем участке в ряде случаев, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, речь идет прежде всего о сухих, аварийных или пораженных вредителями деревьях, а также о тех, что угрожают дому, проводам или другим инженерным сетям.

Спил допускается и тогда, когда деревья растут на участке, предназначенном для садоводства или ИЖС и находящемся в собственности гражданина, если на землю не наложены ограничения. Кроме того, без лишних вопросов можно удалять деревья, которые владелец посадил сам. Отдельно уточняется, что речь не должна идти о ценных породах и территориях, где обитают животные или птицы из Красной книги.

При этом в некоторых случаях может понадобиться порубочный билет. Перед его выдачей власти вправе назначить осмотр участка и экспертизу дерева. Чаще всего разрешение не требуется для плодовых и молодых деревьев, но при сомнениях лучше заранее обратиться в местную администрацию.

Если дерево уже представляет угрозу безопасности, например может упасть в любой момент, можно обращаться не только в уполномоченные органы, но и в МЧС.

