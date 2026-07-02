«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто не понаслышке знает, что такое долг, честь и мужество. Тем, кто в разные годы и в разных уголках мира с оружием в руках защищал интересы нашей Родины, спасал жизни, стоял на страже мира. День ветеранов боевых действий — это не просто дата в календаре. Это день памяти о подвигах, о товарищах, которые не вернулись, о годах, когда главным было одно: выполнить приказ и сберечь своих. Этот вечер — наша общая благодарность. За каждую бессонную ночь, за каждый трудный марш, за каждое принятое решение, от которого зависели жизни. За то, что вы не дрогнули. За то, что остались верны присяге. За то, что и сегодня остаетесь примером для молодежи», — сказала руководитель Павлово‑Посадского отделения фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова.

Особое место в программе вечера было отведено участникам специальной военной операции, а также их родным и близким. Гости услышали искренние выступления демобилизованных бойцов, руководителя Павлово‑Посадского отделения Ассоциации СВО Романа Фаленкова и начальника Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Александра Дяченко. Творческую часть вечера представили солисты Дворца культуры — их номера стали важной эмоциональной опорой для всех присутствующих.

«Мы знаем: прямо сейчас на фронтах наши земляки оказываются в ситуациях между жизнью и смертью, в ситуациях, требующих проявления мужества и настоящей воинской доблести. Дай Бог, чтобы все вернулись домой. Как и вся страна, мы с замиранием сердца следим за событиями. Для каждой семьи известие о гибели при выполнении боевого долга становится невосполнимой утратой. Вместе с родными и близкими скорбим и мы. Никакими словами не утешить эту боль. Но одно только может смягчить горечь утрат – наша память, понимание, что эти жертвы не напрасны. История нашей страны знает немало войн и конфликтов. И в каждом из них были свои герои — обычные парни, ставшие настоящими защитниками. Они уходили на задание и, возвращаясь, хранили молчание о самом тяжелом — говорили только о товарищах. Издавна на Руси в память об ушедших навеки дорогих и близких людях зажигают свечи. Сегодня мы зажигаем свечи памяти о тех, по ком бесконечно скорбим, о воинах, безвременно ушедших, героически погибших, остающихся для всех нас вечно живыми! Вечная память героям! С днем ветерана боевых действий, друзья!» — отметила заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова.

Кульминацией вечера стала памятная акция: вместе с волонтерами гости зажгли свечи и выложили из них слово «ПОМНИМ». После этого все присутствующие почтили память павших минутой молчания.