От «оканья» до «хэканья»: как ваш говор ворует 40 тысяч рублей каждый месяц и что с этим делать

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный разъяснил, насколько региональный говор влияет на профессиональный рост. По его словам, в деловой среде речь стала таким же элементом имиджа, как костюм, а навязчивый диалект — неважно, южное «хэканье» или московское «аканье» — часто воспринимается как недоработка самопрезентации, передает портал REGIONS .

Эксперт подчеркнул, что идеальная чистота речи обязательна в сферах с высокой ценой коммуникативной ошибки: в топ-менеджменте, крупном консалтинге, юриспруденции и GR. Там академическое произношение без локальной привязки подсознательно считывается клиентами как маркер надежности и высокого статуса. В то же время харизматичные руководители и политические лидеры, напротив, способны превратить говор в инструмент влияния, сокращая дистанцию с аудиторией.

Тем, кому диалект мешает, Неровный советует записывать собственную речь, намеренно замедлять темп и ежедневно читать классическую прозу вслух. Эти шаги формируют правильные артикуляционные привычки.

Прямой экономический эффект от инвестиций в дикцию подтверждают карьерные исследования. При равных профессиональных компетенциях специалисты с чистой, грамотной речью на руководящих позициях зарабатывают в среднем на 15–20 процентов больше. Для уровня коммерческого директора с доходом в 200 тысяч рублей разница составляет около 30–40 тысяч рублей в месяц, что превращает красивую речь в один из самых ликвидных нематериальных активов.