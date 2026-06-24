Пакеты, ведра, унитаз: москвич попытался смыть сестру в канализацию

55-летний москвич в ссоре зарезал родную сестру, а затем расчленил ее тело и рассовал по пакетам и ведрам, пытаясь замести следы — часть фрагментов он даже попытался смыть в унитаз. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась в квартире на улице Знаменской. Сначала брат и сестра крепко поссорились — что именно стало причиной, пока не ясно. Затем мужчина схватил нож и нанес родственнице смертельные ранения. Когда та перестала подавать признаки жизни, убийца не остановился: он принялся расчленять тело, фасуя останки по пакетам и ведрам, которые нашлись в квартире. Чтобы избавиться от улик, он попытался смыть часть фрагментов в унитаз, но забитая канализация выдала его зверство.

Начальник компании, где работала пострадавшая, не дождавшись ее на рабочем месте, приехал к дому с коллегами. Дверь не открыли, и на следующий день он написал заявление в полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли квартиру и застали там убийцу, а в одной из комнат обнаружили расфасованные останки. Улики говорят сами за себя — мужчину немедленно задержали.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», зафиксировала серию новых кодированных передач с необычными словами и цифровыми последовательностями.