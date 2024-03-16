Памфилова: более 200 бюллетеней для голосования были безвозвратно испорчены

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала случаи порчи урн на голосовании. По предварительным подсчетам, недобросовестные граждане испортили не менее 200 бюллетеней, пишет ТАСС.

Памфилова негативно высказалась о людях, которые приходят на избирательные участки для порчи урн или пытаются иными способами помешать процессу выборов президента РФ. Она сравнивает таких злоумышленников с преступниками, которые готовы за 10 тысяч рублей взрывать железнодорожные пути, устраивать поджоги военкоматов и многое другое. Все эти агрессивные действия были совершены под действием вербовки со стороны Украины и ее центра информационно-психологических операций.

Не исключает Памфилова, что и сейчас Киев пытается вмешиваться во внутренние процессы РФ.

«В общей сложности примерное количество безвозвратно испорченных бюллетеней — 214», — цитирует Памфилову ТАСС.

Напомним, что голосование на выборах президента проходят с 15 по 17 марта. Известно как минимум о шести случаях, когда посетители избирательных участков пытались сорвать голосование. Делали это с помощью порчи урн чернилами, зеленкой, либо пытаясь задействовать коктейль Молотова и дымовую шашку.

Ранее сообщалось, что Белгородский избирком опроверг информацию о взрыве на избирательном участке.