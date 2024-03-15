Белгородский избирком опроверг информацию о взрыве на избирательном участке

Председатель Белгородской городской избирательной комиссии Любовь Калабина сообщила, что информация о взрыве на одном из участков — фейк. Видео с опровержением опубликовано в Телеграм- канале «Избирком Белгородской области».

Параллельно опубликовано видео, на котором зафиксирован взрыв на одном из избирательных участков. Люди находятся в помещении. Мужчина подносит бюллетень к урне. Раздается взрыв, крики и нецензурная лексика. Любовь Калабина заверила, что данное видео — фейк.

Все избирательные участки в городе работают в штатном режиме. О любом происшествии члены городской избирательной комиссии узнают максимально оперативно. На данный момент серьезных нарушений зафиксировано не было. Спикер призвала любую информацию проверять на официальных порталах. Эксперты же уверены, что подобные провокации выгодны Украине.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев выразил уверенность, что у зарубежных недоброжелателей не получится помешать выборам президента России за границей.

Напомним, выборы президента проходят в период с 15 по 17 марта. В бюллетене напечатаны имена четырех кандидатов. Отдай свой голос можно только одному политику. Во время голосования сохраняется таинство выбора. Следующие президентские выборы пройдут через шесть лет.