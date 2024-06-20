На здании недалеко от офиса издания французского Libération в Париже были нарисованы граффити с изображением 5-и истребителей Mirage, до этого обещанных страной Киеву, в виде гробов.

О появлении рисунков сообщило издание. Сообщается, что сверху нарисованных самолетов написано: ««Миражи» для Украины».

В начале текущего месяца глава государства Эммануэль Макрон заявил о планах по передаче Украине истребителей Mirage и организации подготовки пилотов в ВСУ.

Журналисты также рассказали, что сообщение о рисунках поступило в редакцию с украинского номера. В редакцию позвонила девушка и представилась Мариной. По ее рассказам, по городу размещено около полусотни подобных граффити.

Ранее профессор Миршаймер заявил, что мирный план Путина является лучшим вариантом для Украины на данный момент.