Мирный план по завершению конфликта на территории Украины, предложенный ранее президентом РФ Владимиром Путиным является лучшим для украинской стороны вариантом на текущий момент. Соответствующее мнение выразил политолог Джон Миршаймер в беседе с Judging Freedom , опубликованной на YouTube.

Эксперт указал на то, что для Украины и коллективного Запада было бы разумно принять условия российского лидера и приступить к переговорам. Данный вариант является лучшим для Киева из возможных сейчас, подчеркнул он.

Профессор также заявил о том, что Киеву было бы лучше провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она утратила 4 своих области. Украинской стороне также стоит объявить о своем нейтралитете, отказавшись от идеи войти в состав Североатлантического альянса, убежден Миршаймер.

По его словам, главная проблема заключается в вере Киева и Запада в том, что они могут каким-то образом усилить ВСУ и добиться равенства на поле боя для того, чтобы потом вести переговоры на своих условиях.

«Я думаю, что это бред. Они в большой беде, и они должны заключить сделку сейчас», — заключил Миршаймер.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев может признать поражение на следующем этапе конфликта.