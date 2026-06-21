Патрон, стекло и пробка от шампанского: что достают из пациентов подольские ЛОР-врачи

В оториноларингологическом отделении Подольской областной клинической больницы врачи регулярно сталкиваются с удивительными находками. Здесь извлекают из ушей, носов и глоток пациентов солдатиков, булавки, обломки ногтей, фрагменты пищи и даже элементы пирсинга. О самых запоминающихся случаях в преддверии Дня медицинского работника рассказал заведующий отделением Артем Гербергаген.

ЛОР-врачи Подольской областной больницы привыкли к неожиданностям. Каждый день к ним приходят пациенты с самыми разными жалобами, но иногда причина дискомфорта оказывается настолько необычной, что попадает в разряд уникальных. Заведующий отделением Артем Гербергаген поделился историями, которые запомнились ему и коллегам на всю жизнь.

Одна из самых поразительных — случай мужчины, который 16 лет проходил с частью патрона в носу. Он засунул ее туда еще в детстве, но из страха или стыда так и не признался родителям. Спустя годы, уже взрослым человеком, он решился обратиться к врачам. Инородное тело удалил наставник Гербергагена — Алексей Зеленов. Находка пролежала в носовой полости более полутора десятилетий и не привела к серьезным последствиям.

Еще более драматичной оказалась ситуация на стройке. Мужчина упал на оконное стекло, и длинный осколок вошел прямо в слуховой проход, достигнув височной кости. Самое страшное — кончик стекла находился всего в двух миллиметрах от сонной артерии. Операция прошла успешно, а этот случай был опубликован во всероссийском научном журнале как уникальный.

Бывает и забавно. Однажды в отделение поступил пациент, который случайно вдохнул пробку от игристого. Она застряла в глотке, и врачам пришлось немало потрудиться, чтобы извлечь ее без последствий.

С 2005 года в отделении хранится своеобразный музей — стенд под стеклом, на котором собраны самые удивительные предметы, извлеченные из пациентов. Сегодня в отделении трудятся восемь опытных ЛОР-врачей, и каждый из них готов к новым неожиданным «экспонатам». Главное, чтобы пациенты не затягивали с визитом — ведь чем раньше обнаружена проблема, тем проще и безопаснее ее устранить.