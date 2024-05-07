Педагоги из Московской области смогут принять участие в телешоу «Классная Тема!»

Подмосковные педагоги могут подать заявку на съемки в третьем сезоне телешоу «Классная Тема!», посвященном современным учителям. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что к участию приглашаются учителя по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе. Кандидатам нужно будет пройти тестирование по своему профильному предмету и записать видеовизитку. Подать заявку для участия можно здесь. Другие подробности размещены по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.