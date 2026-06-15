«11 лет, а я все жду, когда проснусь»: сестра Жанны Фриске в день памяти певицы показала редкие детские фото

Ровно 11 лет прошло с того дня, как не стало Жанны Фриске. Певица ушла 15 июня 2015 года после тяжелой борьбы с раком. Ее младшая сестра Наталья в день памяти опубликовала пронзительное обращение и редкие архивные кадры: детские фото, школьные снимки, яркие моменты из жизни «Блестящих» и душевные интервью. Об этом сообщает REGIONS .

Пятнадцатого июня исполнилось 11 лет со дня смерти Жанны Фриске. Поклонники до сих пор помнят ее улыбку, хиты и ту невероятную силу, с которой она боролась с болезнью. Сестра певицы Наталья Фриске в траурную дату нарушила молчание.

В соцсетях она выложила трогательную видеоподборку: редкие детские и школьные фотографии Жанны, кадры времен ее работы в группе «Блестящие», а также фрагменты телеинтервью, где артистка рассказывала о жизни, творчестве и материнстве.

Наталья призналась, что горечь утраты не утихает даже спустя годы. Она написала, что все еще ждет, когда этот кошмар закончится и она проснется, и сможет позвонить сестре. Но потом приходит осознание, что это невозможно, и становится очень больно.

Родственники накануне посетили могилу Жанны. Они навели порядок и возложили букет пышных роз — ее любимые цветы. Семья научилась жить с этой раной, но память о певице бережно хранят и передают из поколения в поколение.

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