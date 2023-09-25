Первый осенний чемпионат среди рыболовов прошел в Химках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Дебютный для Подмосковья чемпионат по рыбной ловле среди муниципалитетов прошел в городском округе Химки. Азартные соревнования принял пляж парка «Два берега».
За звание первого чемпиона по ловле рыбы боролись более 230 участников со всей Московской области. Причем 25% участников — юные рыболовы из химкинского клуба «Акулята» и их родители.
Условия победы были просты — выловить на удочку из канала им. Москвы самую большую рыбу. Старожилы знают, что чаще всего на крючок здесь попадаются окунь, ерш, сом, сазан, судак, щука и плотва.
«Золото» взяла семья Дементьевых, поймавших щуку в 470 грамм. Второе место у семьи Берсеньевых с уловом в 300 грамм. «Бронза» — за 270-граммового окуня завоевала семья Штыльнюк.
Призерам вручили кубки, медали и полезные рыболовные снасти. От спонсоров вручены вкусные подарки.