Первый технопарк открыли в Ямало-Ненецком автономном округе при поддержке Физтех-лицея Капицы

При поддержке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Ямало-Ненецком автономном округе открылся первый детский технопарк. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ожидается, что в «Кванториуме» дети получат доступ к инновационным образовательным программам и современному оборудованию. Ямальский «Кванториум» будет поддерживать технопарк физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители учреждений Андрей Богданов и Оксана Рябцева.

Порядка восьмисот детей в возрасте от 10 лет и старше смогут посещать образовательные программы технопарка. В «Кванториуме» также предусмотрены дошкольные программы и платные занятия для взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.