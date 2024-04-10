Первый тур областного конкурса «Учитель года» завершается в Подмосковье

В Московской области завершается первый тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья», последнее конкурсное испытание «Классный час» прошло в регионе сегодня. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Участники конкурса самостоятельно выбрали темы своих классных часов и подошли к подготовке со всей ответственностью. В обсуждениях с детьми поднимались актуальные вопросы экологии, сохранения исторической памяти, гражданственности, выбора профессии и построения отношений в семье, школе и обществе», — говорится в сообщении.

Конкурсантов оценивали по критериям актуальности и обоснованности выбранных для классных часов тем. Кроме того, жюри обращало внимание на творческий подход к решению воспитательных задач, коммуникативную и речевую культуру учителей. По итогам выступлений в регионе определят 15 победителей, которые пройдут во второй тур конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.