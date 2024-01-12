Писатель Борис Акунин признан иноагентом

Ранее создатель образа сыщика Фандорина был признан в России террористом и экстремистом, после чего СК сообщил о возбуждении уголовного дела против литератора за фейки об армии и оправдание терроризма.

Уехавший за границу Акунин занял откровенно антироссийкую позицию. В разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом он заявил, что передает свои гонорары на нужды украинской армии. При этом он похвастал, что его книги по-прежнему хорошо продаются в России.

Сейчас книги Акунина исчезли с полок магазинов. В издательстве «Захаров», публиковавшем произведения писателя, был проведен обыск.

Из репертуаров театров исключатся спектакли, снятые по произведениям Акунина. В частности, такое решение принял Российский Молодежный театр (РАМТ).