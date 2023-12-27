Российский Молодежный театр не будет показывать спектакли по произведениям Акунина*

Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли, поставленные по произведениям писателя Бориса Акунина*. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе театра в среду, 27 декабря.

Так, в ближайшее время спектакли по таким произведениям как «Фандорин», «Инь и Янь», а также «Белая и Черная версии», не будут показаны со сцены РАМТ.

18 декабря Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*) в перечень террористов и экстремистов. Также Следственный комитет России возбудил на писателя уголовное дело о распространении фейков и за публичное оправдание терроризма.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали запись с разговором с Акуниным*, в котором тот признался, что поддерживает Украину и ВСУ. Писатель заявил, что Киев имеет право делать все, что угодно в отношении России, в том числе запускать по ее территории беспилотники. После этих слов издательство АСТ приостановило выпуск и продажу книг Акунина*.

Писатель неоднократно высказывался против России. Автор известных романов не поддержал возвращение Крыма в состав России в 2014 году. Именно в это время он принял решение покинуть РФ и эмигрировать в Европу.

Акунин* является автором таких произведений как «Азазель», «Левиафан», «Турецкий гамбит», «Не прощаюсь». Его романы также были экранизированы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов