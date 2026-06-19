Пять продуктов против холестерина: кардиолог назвал работающие способы без таблеток

Повышенный холестерин — одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в ряде случаев улучшить показатели помогает не только лечение, но и изменение рациона. Какие пять продуктов действительно способны поддержать здоровье сосудов и снизить уровень «плохого» холестерина без таблеток, рассказал корреспонденту REGIONS врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Сипан Саркисян.

Какие продукты работают лучше всего

По словам специалиста, наиболее убедительная доказательная база существует у продуктов, богатых растворимой клетчаткой. В первую очередь речь идет об овсе и бобовых культурах.

«Растворимая клетчатка способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности за счет уменьшения всасывания холестерина в кишечнике и увеличения его выведения из организма», — объяснил Саркисян.

Также в список наиболее полезных продуктов входят:

Орехи — содержат полезные жиры, положительно влияющие на состояние сосудистой стенки

Растительные стеролы — есть в овощах, помогают ограничивать усвоение холестерина

Жирная морская рыба — омега-3 жирные кислоты улучшают работу сердечно-сосудистой системы и поддерживают благоприятный липидный профиль

Насколько питание может изменить показатели

Как отметил врач, коррекция рациона способна снизить уровень «плохого» холестерина в среднем на 5–15%, а при строгом соблюдении рекомендаций — до 20%. Особенно хорошо такой подход работает у людей с умеренными нарушениями липидного обмена и без серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако существуют ситуации, когда одной диеты недостаточно.

«При семейной гиперхолестеринемии, выраженном атеросклерозе или высоком сердечно-сосудистом риске требуется медикаментозная терапия. Питание остается важной частью лечения, но не может полностью заменить лекарственные препараты», — подчеркнул специалист.

Какие продукты переоценивают чаще всего

По словам кардиолога, многие популярные советы о пользе отдельных продуктов для сосудов сильно преувеличены. Часто людям рекомендуют чеснок, лимон, имбирь и различные домашние смеси для «очистки сосудов». Однако клинические исследования показывают, что их влияние на уровень холестерина либо минимально, либо не имеет значимого эффекта.

Кроме того, ошибочно считать любое растительное масло универсальным средством для снижения холестерина. Его польза зависит от состава и общего характера питания. По словам эксперта, на практике решающее значение имеет не отдельный продукт, а вся структура рациона. Наиболее эффективным остается питание с ограничением насыщенных жиров и достаточным количеством клетчатки.

Какие еще факторы влияют на уровень холестерина

Помимо питания, на уровень холестерина существенно влияют физическая активность, масса тела и вредные привычки. Регулярные аэробные нагрузки (ходьба, бег, плавание) способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности) и улучшают обмен липидов. Отказ от курения также положительно сказывается на состоянии сосудов, поскольку никотин повреждает их стенки и ускоряет развитие атеросклероза.

Важно помнить, что уровень холестерина зависит от наследственности. Даже при идеальном питании и здоровом образе жизни у некоторых людей показатели остаются повышенными из-за генетических факторов. В таких случаях регулярное обследование у врача и своевременная коррекция терапии помогают избежать серьезных осложнений.