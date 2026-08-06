«Антикризисный подарок». Замсекретаря ОП предлагает ввести выплату по 15 тысяч на каждого школьника

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Об этом сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника», — сказал он.

Как подчеркнул замсекретаря ОП РФ, данная выплата должна быть адресована семьям, где дети обучаются с 1-го по 11-й класс. Он отметил, что сборы ребенка в школу являются серьезной финансовой нагрузкой для бюджета семьи.

«Подготовка к школе — это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу», — заключил Гриб.

В настоящее время на федеральном уровне единоразовая выплата к 1 сентября не предусмотрена. Однако существуют региональные программы поддержки, в частности, для многодетных семей. В качестве примера можно привести Москву, где многодетные семьи имеют право на ежегодную компенсацию покупки школьной формы. Кроме того, в Алтайском крае действует региональная выплата, которая предоставляется многодетным семьям для подготовки первоклассников к школе.

Ранее сообщалось о том, что депутат Бессараб поддержала идею ежегодной помощи к 1 сентября.