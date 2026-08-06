16-летний нападающий Полех установил новый рекорд «Спартака»
16-летний Полех стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Спартак»
Фото: [ФК «Спартак»]
В матче Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (5:1) 16-летний вингер «Спартака» Павел Полех установил клубный рекорд. Он стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим за основу красно-белых.
Спартаковский юниор вышел на замену на 73-й минуте, а на 84-й установил окончательный счет в матче. Невысокий (174 см) Полех забил головой после подачи с фланга другого спартаковского таланта 18-летнего Никиты Массалыги.
Полех забил в 16 лет, семь месяцев и 30 дней. Прежний рекорд «Спартака» принадлежал Жано Ананидзе, который забил «Краснодару» в 16 ле, девять месяцев и пять дней. Это произошло в июле 2009 года, когда Полех еще даже не родился.
Павел активно вошел в игру. Он несколько раз удачно пускался в обводку, старался агрессивно действовать в отборе и имел еще один голевой шанс, но мяч после его удара из штрафной прошел рядом со штангой.
«Спартак» начал защиту титула обладателя Кубка России с уверенной победы.