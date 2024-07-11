Пятые молодежные военно-патриотические сборы прошли в Подмосковье

На лесной поляне вблизи детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске прошли пятые молодежные военно-патриотические сборы, в них приняли участие более тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет из Подмосковья, Белоруссии, ЛНР, Владимирской, Воронежской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Военно-патриотические сборы — это одно из наших любимых мероприятий. Они не ограничиваются занятиями по начальной военной подготовке, стрельбой, мастер-классами от опытных инструкторов по тактической медицине и спортивными состязаниями. Ребята также получают возможность встретиться с известными военкорами, поговорить с участниками СВО, послушать концерты, окунуться в творчество», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сборы проходили в течение девяти дней, участники получили полезные прикладные навыки, научились ориентироваться на местности, оказывать первую помощь. Помимо этого, они приняли участие в мастер-классах по различным видам подготовки Вооруженных сил России, обучились скалолазанию и управлению БПЛА, пообщались с художником и автором проекта «Уголь Донбасса» Сергеем Марченко, который показал юнармейцам творческий мастер-класс, посетили лекцию главного специалиста отдела по работе с участниками «Движения Первых», ветерана СВО Никиты Кудинова и не только. На закрытии сборов подросткам представили выставку проекта Министерства информации и молодежной политики региона «Школа пилотирования БПЛА».

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