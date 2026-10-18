По улицам Краснодара прокатилась гигантская банка на колесах

В Краснодаре на дорогах заметили необычный транспорт, стилизованный под огромную зеленую банку напитка. За рулем оказался 43-летний местный житель. Его поездка привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции и закончилась штрафом. Об этом пишет РЕН ТВ .

По улицам Краснодара прокатился необычный транспорт — гигантская зеленая банка на колесах. За рулем оказался 43-летний горожанин, который превратил свое средство передвижения в огромную жестянку, напоминающую банку напитка.

Необычный «банкомобиль» двигался вместе с остальными машинами и привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы остановили водителя за нарушение правил дорожного движения и выписали ему штраф.

Чем закончилась история гигантской банки и сможет ли она снова появиться на городских улицах, пока неизвестно.

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