Более 60 арестов к полудню: как полиция Французской столицы разгоняет митинг школьников

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих

Общество

Столицу Франции накрыла новая волна масштабных уличных беспорядков. В Париже зафиксированы первые жесткие стычки между митингующими старшеклассниками, к которым примкнули активисты движения «желтые жилеты», и силами правопорядка. Протесты, продолжающиеся в стране с конца сентября, вызваны кризисом в системе образования, социально-экономическим неравенством и ростом цен. В ответ на силовые действия силовиков остро отреагировали международные политики и дипломаты. О ходе уличных боев и задержаниях информирует сетевое издание Известия.

Камни против дубинок: хронология уличных боев в столице

Ситуация на улицах французской столицы резко обострилась к полудню 17 октября.

  • Эскалация насилия: группы протестующих школьников начали закидывать полицейские кордоны камнями, брусчаткой и подручными предметами.
  • Ответные меры полиции: для рассеивания агрессивных манифестантов спецподразделения применили спецсредства, включая слезоточивый газ, дымовые шашки и дубинки.
  • Массовые аресты: к 12:00 по московскому времени правоохранительные органы задержали более 60 человек. К акциям учащейся молодежи активно присоединяются представители движения «желтые жилеты» и других социальных групп.

Волна недовольства нарастала с конца сентября: во время пиковой акции 6 октября по всей стране прошли массовые демонстрации. В ходе волнений по Франции уже пострадали десятки учебных заведений и офисы медиакомпаний.

Международный резонанс и реакция дипломатов

Масштабные беспорядки во Франции вызвали резкие заявления со стороны мировых лидеров и дипломатических ведомств.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что французские протесты являются прямым следствием неконтролируемой массовой миграции. Идею поддержал предприниматель Илон Маск, назвавший покровителей «вторжения» во Францию предателями

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