Побег через разбитое окно: дебоширка в автобусе Петербурга устроила кино перед пассажирами

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины, подозреваемой в совершении акта вандализма в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, сообщает КП.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 декабря. Водитель автобуса маршрута № 103, следовавшего по бульвару Новаторов, сообщил в полицию о дебоширке, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила погром в салоне. Как установило следствие, пассажирка воспользовалась аварийным молотком, закрепленным в салоне автобуса, и разбила боковое стекло. После остановки транспорта она покинула салон через разбитое окно и скрылась.

В результате действий подозреваемой материальный ущерб, причиненный транспортному средству, превысил 14 тыс. рублей. Пострадавших среди пассажиров не зафиксировано. Через несколько дней правоохранительными органами была задержана 30-летняя жительница Московской области, временно проживающая в Санкт-Петербурге. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). На период следствия судом избрана мера пресечения в виде запрета покидать территорию города.

