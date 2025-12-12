Дебош в кафе: один пьяный мужчина против всех — чем закончилась история в российском регионе?

В Кузбассе сотрудники кафе при помощи тревожной кнопки вызвали представителей Росгвардии, чтобы успокоить слишком активного посетителя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он целенаправленно пытался развязать конфликт с другими посетителями кафе — кричал, бранился, намеревался спровоцировать драку. Отдыхающие не поддавались на провокацию. Сотрудники оперативно воспользовались тревожной кнопкой.

По информации ведомства, несколько посетителей решили вывести мужчину из кафе. Он мешал отдыхающим. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые отвезли мужчину в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Сотрудники Росгвардии отметили, что тревожная кнопка часто помогает людям. На место инцидента оперативно приезжают сотрудники ведомства, готовые оказать помощь. Опция поможет защитить личное имущество. Россиянам рекомендуют пользоваться данной услугой.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный мужчина в крови ворвался в студенческое общежитие.