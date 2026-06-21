Почему не снятся сны, и о чем говорят кошмары

Одни люди каждое утро подробно пересказывают свои ночные приключения, другие уверены, что вовсе не видят снов. Почему так происходит, что означают кошмары и может ли отсутствие воспоминаний о сновидениях говорить о проблемах со сном, — психологи рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Почему одни запоминают сны, а другие — нет

Каждую ночь человек видит несколько снов, даже если утром уверен в обратном. Психолог Марианна Абравитова отметила, что все люди видят сны в фазе быстрого движения глаз (REM-фазе) — обычно 4-6 раз за ночь.

«Если человек просыпается во время REM-фазы или сразу после нее, он запоминает сюжет. Если пробуждение происходит в глубокой фазе сна, воспоминания быстро стираются. Чаще помнят сны люди, склонные к фантазированию и образному мышлению», — объяснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На запоминаемость также влияют качество сна, уровень дофамина и эмоциональное состояние. Сильный стресс, наоборот, может ухудшать память о сновидениях.

Почему снятся кошмары

По словам клинического нейропсихолога Марии Донцовой, кошмары — не просто страшные истории, а способ психики переработать накопленные эмоции.

Во время быстрого сна мозг активно обрабатывает переживания, поэтому кошмары могут отражать рабочий стресс, личные проблемы или подавленные эмоции. Иногда через такие сюжеты проявляются чувства, которым человек не дает выхода в повседневной жизни.

«Повторяющиеся кошмары часто указывают на реальную психологическую проблему или подавленные чувства, которые требуют осознания и проработки», — добавила психолог Марианна Абравитова.

Фото: [ istockphoto.com/Visions ]

Серьезное влияние на содержание снов оказывают стресс, тревога и депрессия.

«Тревога усиливает негативные сюжеты и улучшает запоминаемость снов из‑за частых пробуждений. Депрессия меняет не столько количество, сколько качество сновидений — оно зависит от формы расстройства», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Мария Донцова.

При этом люди с депрессией нередко жалуются на бессонницу и ощущение недостаточного отдыха, несмотря на то что могут спать достаточно долго и видеть большое количество сновидений, добавила Марианна Абравитова.

О чем говорит отсутствие сновидений

В некоторых случаях отсутствие сновидений может быть признаком нарушения сна, заявили психологи. Но важно понимать: чаще дело не в том, что сны полностью исчезают, а в том, что человек их просто не запоминает.

С возрастом продолжительность REM-фазы сокращается, поэтому пожилые люди реже запоминают сновидения. Кроме того, существуют индивидуальные особенности памяти, влияющие на сохранение ночных воспоминаний.

Можно ли научиться видеть хорошие сны

Тем, кого беспокоят неприятные сновидения, рекомендуется техника «репетиции образов». Ее суть заключается в том, чтобы днем мысленно проигрывать позитивные сценарии и желаемые финалы снов.

«Так вы даете понять подсознанию, что сейчас работаете со своими будущими снами. Программируете на позитив, с теми финалами и сюжетами, которые вы хотите увидеть. Именно наше подсознание и выдает нам сценарий снов, которые мы видим во сне», — выделила Абравитова.

По словам специалистов, внимательное отношение к собственным сновидениям помогает лучше понимать свое эмоциональное состояние.

Пожилым людям кажется, что они спят меньше молодых. Однако это — популярное заблуждение.