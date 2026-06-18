Сон стареет вместе с нами: почему пожилым кажется, что они спят меньше

Многие пожилые люди жалуются на бессонницу: заснуть не могут, ночью часто просыпаются, а утром чувствуют разбитость. Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему объективные данные расходятся с ощущениями и как на самом деле обстоят дела со сном в пожилом возрасте.

Раньше исследования, основанные на опросах пожилых людей, говорили, что они спят меньше. Но когда появились объективные методы долгосрочного наблюдения, картина изменилась, подчеркнул эксперт.

Парадокс пожилого сна

«Оказалось, что пожилые люди спят столько же, сколько и обычные взрослые. Но проблема в том, что сам сон у пожилых действительно становится хуже», — пояснил Роман Бузунов.

Больше ночных пробуждений — из-за болей, болезней, частых позывов в туалет. Эти пробуждения сохраняются в памяти, а куски сна между ними выпадают из памяти. И время бодрствования у пожилых людей гипертрофируется: им кажется, что они не спят почти всю ночь, хотя на самом деле это не так, объяснил эксперт.

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Дневной сон — главный враг ночного отдыха

Вторая существенная проблема — дневной сон, который пожилые часто не замечают.

«Пожилые люди, которым заняться нечем днем, погуляли — поспали, посидели возле телевизора — поспали, покушали — поспали. Причем даже порой не замечая того, что они дремлют. А потом говорят, что не спали», — рассказал Бузунов.

Объективные исследования показывают, что пожилой человек может час, два, а то и три подремать днем, почти не обращая на это внимания.

«Результат: потом человек не заснет первые пару часов ночи», — предупредил сомнолог.

Что делать: занять пожилых днем

Основная задача — не давать пожилым спать днем.

«Нужно постоянно занимать их чем-нибудь, чтобы у них не было возможности поспать. Максимум — полчаса после обеда отдохнуть, полежать. А в остальное время, особенно во второй половине дня, чтобы они не ложились и даже не засыпали неосознанно», — посоветовал эксперт.

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