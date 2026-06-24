Почему нельзя читать дома: психологи объяснили, зачем люди уезжают в отпуск с книгами

Все больше россиян выбирают необычный формат отпуска: не пляжи и экскурсии, а тишину, книги и полное отключение от мира. Психолог Олеся Иневская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему чтение дома больше не работает и зачем люди уезжают, чтобы просто почитать.

Почему дома не получается

Психолог назвала несколько причин, почему чтение дома перестало быть отдыхом.

«Нам все сложнее удерживать внимание на одной длительной задаче. Информационная модель мира поменялась — мы уже знаем о феномене клипового мышления. Контент упаковывается в короткий формат, вызывает зависимость, и мы привыкаем к получению стимулирующих информационных клубочков, которые могут быть вообще никак не связаны между собой», — пояснила эксперт.

Второй фактор — уведомления.

«Количество уведомлений на одного человека за день доходит уже до ста. Это постоянное отвлечение от любой задачи», — отметила Иневская.

Третий — тревожные новости. Каждый день люди получают тревожные новости, которые держат психику в напряжении, добавила психолог.

Чтение как способ восстановления

Уехать в отпуск с книгой — это не просто модный тренд, а осознанная стратегия восстановления.

«Один из способов расслабиться — взять книгу художественной литературы со своим отдельным миром, отключить телефон, погрузиться в этот мир и уехать, просто читать и расслабляться», — объяснила Олеся Иневская.

По словам психолога, чтение в отрыве от привычной среды работает эффективнее, чем дома. Такой формат отдыха решает сразу три задачи:

Тренирует внимание. Человек учится удерживать фокус на длительной задаче;

Разгружает от уведомлений. Никаких прерываний и отвлечений;

Снимает тревогу. Новости остаются за порогом.

Две трети россиян не могут позволить себе отключиться от работы даже в отпуске. Согласно опросу, 67% сотрудников продолжают работать во время отдыха, 42% берут подработку. Главная причина — деньги. При этом 51% относятся к этому негативно. Отпуск перестает быть отпуском, а становится просто сменой локации.