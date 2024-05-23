Почти десять тысяч подмосковных школьников написали ЕГЭ по химии, географии и литературе

Более восьми тысяч школьников Подмосковья написали первый единый государственных экзамен по географии, литературе и химии, который прошел сегодня. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 3,5 тысячи школьников написали ЕГЭ по химии, свыше трех тысяч человек — по литературе, еще около тысячи — по географии. Для проведения экзаменов в регионе организовали 135 пунктов сдачи, общественный контроль за процессом осуществляли 500 наблюдателей. С результатами ученики смогут ознакомиться в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете Регионального центра обработки данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.