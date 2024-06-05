Почти двадцать тысяч жителей Подмосковья посетили благотворительный фестиваль для лиц с ОВЗ

Более 16 тысяч человек, включая детей с ОВЗ, их родителей, воспитанников детских домов и школ-интернатов, пациентов хосписов, посетили благотворительный фестиваль «Подари надежду», который провели в более чем 40 колледжах и вузах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.