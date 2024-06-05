Почти двадцать тысяч жителей Подмосковья посетили благотворительный фестиваль для лиц с ОВЗ
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Более 16 тысяч человек, включая детей с ОВЗ, их родителей, воспитанников детских домов и школ-интернатов, пациентов хосписов, посетили благотворительный фестиваль «Подари надежду», который провели в более чем 40 колледжах и вузах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Благодаря фестивалю было собрано почти 240 тысяч рублей, которые будут направлены на помощь людям с инвалидностью и ОВЗ», — говорится в сообщении.
Фестиваль организовали студенты и преподаватели образовательных учреждений, для гостей провели мастер-классы по созданию летних причесок, лекции о дрессировке собак и первой медицинской помощи, спортивные эстафеты, квесты, благотворительные ярмарки и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.