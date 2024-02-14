Почти сто тысяч девятиклассников Подмосковья приняли участие в собеседовании по русскому языку

Сегодня порядка девяноста трех тысяч девятиклассников Подмосковья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что участники проходили собеседования в своих школах, на выполнение заданий отводилось около пятнадцати минут. Школьникам нужно было выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, подготовить монолог по одной из выбранных тем и пообщаться с экзаменатором.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что итоговое собеседование является допуском к ОГЭ, поэтому «зачет» необходимо получить каждому девятикласснику. По итогам прошлого года с работой успешно справились более 99% школьников, в этом году также ожидаем хорошие показатели.

Примечательно, что у ребят, которым не удалось справиться с собеседованием с первого раза, будет возможность пересдать в дополнительные даты — 13 марта и 15 апреля.

Минимальный балл, за который выставляется «зачет» — 10. За идеальное выполнение заданий ученик может получить максимум 20 баллов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.